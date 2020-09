Torna in carcere Pasquale Zagaria, fratello del boss dei Casalesi

Milano - Il boss è sottoposto al 41 bis, ma si trovava ai domiciliari per le misure legate al Coronavirus

Milano – Stop agli arresti domiciliari per Pasquale Zagaria, fratello del boss dei Casalesi Michele.

L’ergastolano ha fatto ingresso questa mattina nel carcere milanese di Opera dopo un lungo periodo di detenzione domiciliare legata all’emergenza Covid.

Il suo caso aveva aperto lo scandalo delle scarcerazioni di importanti mafiosi, ndranghetisti e camorristi che, per via della pandemia, avevano ottenuto la detenzione alternativa a seguito di una circolare autorizzata dall’ex direttore Francesco Basentini e diretta ai giudici di sorveglianza. La sua scarcerazione era stata decisa dal giudice di Sassari Riccardo De Vito che aveva giudicato grave la sua malattia – una patologia cancerogena – dopo uno scontro con la direzione delle carceri che lo stesso De Vito aveva accusato di non trovare una situazione carceraria alternativa per poterlo curare adeguatamente.

Come spiega l’avvocato di Zagaria, Andrea Imperato, la direzione delle carceri ha garantito la tutela sanitaria per Zagaria – che è sottoposto al regime del 41bis e che in questi mesi si è sottoposto a numerosi controlli e ricoveri – sia nei reparti di Opera, sia in altri centri necessari.

22 settembre, 2020