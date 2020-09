Torna E… state a Santa Rosa

Viterbo - Il 5 settembre al chiostro gli eventi che hanno portato nel Quattrocento alla crescita economica del monastero di Santa Rosa e nel Cinquecento da parte del Comune di Viterbo della processione civica in onore della nostra patrona

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo il successo della prima serata, il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo varia la data del secondo incontro al 5 settembre. All’interno della suggestiva cornice del chiostro del monastero di Santa Rosa, alle ore 21, i soci del Centro Studi in collaborazione con i volontari del Corteo Storico presenteranno la vita e i costumi di varie epoche storiche (XIII-XVIII secolo).

I relatori, in questo secondo incontro, ci illustreranno gli eventi che hanno portato nel Quattrocento alla crescita economica del monastero di Santa Rosa e nel Cinquecento da parte del Comune di Viterbo della processione civica in onore della nostra patrona.

Anche i costumi del Corteo Storico saranno protagonisti: infatti, se ne spiegherà la simbologia e si racconterà come, quando e perché furono creati, ricostruendo attraverso la documentazione d’archivio la “storia del corteo”. Poiché la capienza del chiostro è limitata per ragioni di sicurezza e per il rispetto delle normative vigenti l’incontro sarà su prenotazione.

