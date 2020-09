Tra i contagi, una bimba di due mesi nella Tuscia e sette operatori sanitari nella Sabina

Per quanto riguarda la Sabina, la Asl di Rieti ha comunicato la positività di sette operatori sanitari dell’ospedale de’ Lellis di Rieti. Si tratta di un link esterno e circoscritto. “Come sottolineato più volte – fa sapere la direzione aziendale -, l’incremento in atto dei casi di infezione da Sars-CoV-2, con prevalente diffusione in ambito giovanile a causa della elevata socializzazione e della limitata attenzione alle norme di sicurezza in vigore, sta comportando il contagio di gruppi familiari, cui purtroppo non sono esenti anche gli operatori sanitari della nostra Azienda. I casi evidenziati sono infatti relativi a contatti con figli, altri familiari, amici già ammalati”.

Nella Asl Roma 4 sono 5 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Sono a Civitavecchia, Capena, Cerveteri, Ladispoli e Fiano.

Sono guarite 11 persone: 3 a Castelnuovo di porto, 1 a Sacrofano, 1 a Capena, 1 a Fiano, 1 a Santa Marinella, 1 ad Allumiere, 2 ad Anguillara e 1 a Ladispoli.

Coronavirus, i numeri della Tuscia