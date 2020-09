Tragedia alle Cime di Lavaredo, soccorritore muore durante l’addestramento

Belluno - Aveva 55 anni - Era un appuntato scelto della guardia di finanza

Belluno – Tragico incidente alle Cime di Lavaredo, muore un soccorritore 55enne durante l’addestramento annuale congiunto svolto tra il soccorso alpino della guardia di finanza di Auronzo di Cadore e Cortina d’Ampezzo, e il soccorso alpino e speleologico Veneto.

A perdere la vita un appuntato scelto, qualifica speciale, delle fiamme gialle, di 55 anni, che prestava servizio alla stazione Sagf di Cortina d’Ampezzo e di Auronzo.

L’incidente è avvenuto durante le fasi di imbarco mentre l’elicottero si trovava in volo statico. Sul posto si sarebbe dovuto simulare un intervento di soccorso con calata della barella in parete: per motivi che dovranno essere accertati dalle indagini, però, al momento di salire a bordo l’uomo sarebbe stato urtato dal rotore del velivolo. Immediato l’intervento dei colleghi presenti sul posto, ai quali è subentrato il personale medico dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, che è sbarcato in parete. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione ed è stato possibile solamente constatare il decesso del finanziere.

5 settembre, 2020