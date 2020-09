“Trasporto pubblico locale, a Viterbo costo dell’abbonamento mensile al + 38,9% negli ultimi 15 anni”

Economia - I dati 2020 dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva - +22% in Italia, +10,7% nel Lazio

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Costi bassi ma mezzi vecchi: nel confronto con gran parte dei Paesi europei, del nostro trasporto pubblico locale vien fuori una immagine in chiaro-scuro.

Se in media l’abbonamento annuale in Italia costa poco meno di 300 euro rispetto agli oltre 500 euro di Madrid e ai 750 euro di Parigi, il parco mezzi del nostro Paese nel 2018 ha un’età media di 12,3 anni rispetto ai circa 7 anni della media europea.

Notevoli le differenze inoltre che si riscontrano nelle diverse regioni, con Sud e Isole penalizzate in termini di disponibilità del servizio e numero di passeggeri trasportati a fronte di tariffe non sempre inferiori alla media.

Costo abbonamenti in Italia: Perugia e Alessandria i capoluoghi più cari

Nel 2020 l’abbonamento ordinario mensile in Italia costa in media 33 euro (+22,2% rispetto al 2005). A spendere di più sono gli umbri con 47,50 euro al mese (+30% vs al 2005), a spendere meno sono i molisani con 25,13 euro mensili e nessuna variazione rispetto al 2005.

L’incremento più elevato negli ultimi 15 anni si registra in Calabria (+82,2%), a seguire la Sardegna con +50,7%.

La spesa media per l’abbonamento annuale è invece di 297 euro (+18,8% rispetto al 2005); la tariffa più elevata si registra in Liguria (374 euro, +37% vs 2005), quella più bassa in Campania (201 euro, -3,4%).

Fra i capoluoghi di provincia al vertice della top ten dei più cari troviamo Perugia con 55 euro per l’abbonamento mensile e Alessandria con 473 euro per quello annuale; i più economici sono invece Andria per l’abbonamento mensile (17,50 euro) e Vercelli per quello annuale (150 euro).

I dati sono resi noti nell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, realizzato nell’ambito del progetto “Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino”, finanziato dal Ministero dello sviluppo economico (DM 7 febbraio 2018).

L’indagine ha interessato le tariffe per il trasporto pubblico locale urbano applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2020 (e confrontate con quelle applicate nel 2005, primo anno di indagine), e ha preso come riferimento i seguenti titoli di viaggio: il biglietto ordinario a tempo, l’abbonamento mensile ordinario personale e l’abbonamento annuale ordinario personale.

I dati nel Lazio

Nel 2020 l’abbonamento ordinario mensile è di 28 euro (+10,7% rispetto al 2005), ma a Roma si arriva a 35 euro(+16,7%) e a Latina a 34 euro; quello annuale è di 243 euro (+16,8%), a Latina si arriva a 286,70 euro.

Carte dei servizi: poche informazioni per il cittadino, soprattutto su come avere rimborsi o indennizzi

Cittadinanzattiva ha esaminato, fra giugno e luglio, le Carte dei servizi presenti sul sito internet del gestore del servizio. È stato possibile reperirle sul web nel 93% dei 110 capoluoghi di provincia esaminati. In quasi due casi su cinque le carte sono aggiornate all’ultimo biennio 2018-20.

Cittadinanzattiva

Condividi la notizia:











18 settembre, 2020