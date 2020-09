Montefiascone - La consigliera d’opposizione Giulia De Santis sull’incontro che si doveva tenere in sala consiliare ieri mattina alle 12,30 ma che è poi "saltato"

Montefiascone – “Trasporto scolastico, riunione con le famiglie comunicata su Facebook e rinviata senza avvertire i genitori”. La consigliera d’opposizione Giulia De Santis sull’incontro che si doveva tenere in sala consiliare ieri mattina alle 12,30 ma che è poi “saltato” sul trasporto scolastico in vista della ripresa delle lezioni.

“Ieri mattina alle 12,30 nella sala consigliare – spiega Giulia De Santis – si doveva tenere una riunione sul trasporto scolastico tra il comune e le famiglie degli alunni interessati in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico. Incontro annunciato tramite un post su Facebook dal capogruppo di maggioranza Sandro Leonardi qualche giorno fa. Appuntamento confermato e ribadito dall’assessora ai servizi sociali Orietta Celeste nel corso del consiglio comunale di lunedì”.

Per questo ieri mattina diversi genitori degli alunni interessati al servizio si sono recati in sala consiliare. Ma poco dopo sono stati informati che la riunione non si sarebbe tenuta.

“Diversi genitori si sono recati in comune per la riunione – aggiunge Giulia De Santis – venendo poi a conoscenza, mentre aspettavano, che l’incontro non si sarebbe tenuto. Rinvio avvenuto senza alcuna motivazione e senza informare prima le persone interessate. Ci sono stati genitori che hanno preso ferie, permessi dal lavoro o che semplicemente si sono recati in comune perdendo tempo”.

La consigliera d’opposizione spera che la prossima riunione sul trasporto scolastico sia organizzata informando tramite tutti i canali d’informazione la popolazione.

“Ormai nell’amministrazione Paolini – continua Giulia De Santis – si è radicata questa consuetudine di utilizzare i social per fare proclami o annunciare iniziative, in primis da parte del capogruppo di maggioranza Sandro Leonardi. Proclami che vengono poi sistematicamente smentiti dai fatti e iniziative che vengono annullate senza però avvertire la popolazione. I social sono diventati uno strumento importante nel veicolare le notizie, ma non sono sufficienti ed idonei per portare a conoscenza della cittadinanza informazioni ed iniziative di fondamentale importanza per la collettività. Per indire una riunione così importante come quella di ieri non basta un post su Facebook ma dovrebbero essere utilizzati tutti i canali istituzionali a disposizione ed anche l’affissione di manifesti. Le comunicazioni inoltre le dovrebbe dare il primo cittadino o l’assessore preposto; invece, nell’amministrazione Paolini, parla soltanto il capogruppo di maggioranza mentre il sindaco in quattro anni e mezzo di amministrazione non si è mai sentito. Mi auguro che l’amministrazione capisca e intepreti questa come una critica costruttiva per il bene dei nostri concittadini”.

3 settembre, 2020