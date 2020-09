Travolge cinque turisti col suv, un morto e quattro feriti

Cuneo - L'uomo è ai domiciliari - Arrestato per omicidio stradale e lesioni gravissime

Condividi la notizia:











Cuneo – Alla guida del suo suv travolge cinque turisti nella piazza centrale di Monforte d’Alba, in provincia di Cuneo. Il bilancio è pesantissimo, un morto e quattro feriti.

La vittima è una 67enne di Torino, mentre il marito 70enne è ricoverato a Verduno. Non sarebbe in pericolo di vita, così come gli altri tre pedoni investiti che sono rimasti coinvolti.

L’uomo alla guida del suv, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti anche attraverso le testimonianze dei presenti, arrivato nella piazza di Monforte, dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari, avrebbe iniziato a sbandare, distruggendo anche il dehors di uno dei numerosi locali presenti e poi avrebbe finito la sua corsa contro il gruppo di turisti.

Arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e lesioni gravissimi, è ai domiciliari. Lunedì l’udienza di convalida.

Condividi la notizia:











26 settembre, 2020