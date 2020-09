Tre incontri nella Tuscia per l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini

Politica - Gli appuntamenti a Nepi, Civita Castellana e Orte

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Nuovi incontri nella Tuscia per Nicola Procaccini.

Giovedì 10 settembre l’eurodeputato parteciperà a tre appuntamenti.

Alle 17 a Nepi, insieme al sindaco Franco Vita, nella sala consiliare del comune, presenterà il portale “Strade d’Europa”, realizzato per agevolare l’accesso ai fondi europei e favorire lo sviluppo territoriale grazie ai benefit messi a disposizione dall’Unione.

Alle 18,30 alla Telligraf a Civita Castellana, con il candidato sindaco Luca Giampieri incontrerà gli imprenditori per raccogliere istanze e proposte dell’importante distretto industriale che comprende otto comuni ed oltre 44 aziende.

Alle 19,30, infine, ad Orte, inaugurerà la sede locale di Fratelli d’Italia.

Procaccini, eurodeputato da oltre 45mila preferenze, è un habituè della Tuscia: dopo essere stato eletto, infatti, ha già preso parte a numerosi incontri sul territorio.

Più volte, lui stesso si è autodefinito uno “strumento” a disposizione dei cittadini per cercare di utilizzare le risorse che l’Europa mette a disposizione per portare effettivi benefici in una terra ricca di bellezze ma assolutamente povera di proattività, anche a causa di numerosi freni strutturali e legislativi che ne impediscono un pieno sviluppo.

Massimo Giampieri

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia

8 settembre, 2020