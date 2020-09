In tre e senza casco sullo scooter, con loro anche il figlio neonato di 26 giorni

Catania - La coppia è stata denunciata - Per loro una multa da oltre 9mila euro

Catania – Viaggiavano sullo scooter senza casco e in tre, con il figlio neonato di 26 giorni, denunciati marito e moglie a Catania.

I due sono stati sanzionati dalla polizia per oltre 9mila euro per vari illeciti previsti dal codice della strada. La coppia è stata fermata per un controllo in viale Grimaldi. Il bambino era tenuto in braccio dalla madre.

Agli agenti avrebbero detto che stavano andando a far visita ad una zia. Il padre non aveva conseguito la patente, il veicolo era omologato per un solo passeggero, era senza assicurazione, risultava radiato e sottoposto a sequestro amministrativo.

21 settembre, 2020