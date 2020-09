Trentacinque casi in un giorno: 12 nella Tuscia, in Sabina focolaio in una Rsa

Coronavirus - Giornata nera nell'Alto Lazio - A Vetralla due contagi dalla bimba di due mesi già positiva e ricoverata al Bambin Gesù

Viterbo – Coronavirus, giornata nera nell’Alto Lazio. Trentacinque positivi in un giorno: otto nella Asl Roma 4, dodici nel Viterbese e in Sabina focolaio in una Rsa.

Nella Tuscia impennata di nuovi casi ieri, venerdì 18 settembre. In sole 24 ore ne sono stati registrati dodici: cinque a Viterbo, quattro a Vetralla, uno ad Acquapendente, Bagnoregio e Monterosi.

A Vetralla due contagi derivano dalla bimba di due mesi risultata positiva giovedì e ricoverata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Gli altri due, invece, fanno parte di un nuovo cluster.

Nuovo cluster anche ad Acquapendente. “Non ha nessuna relazione con i casi precedenti – rende nota l’amministrazione comunale -. Si tratta di una persona che vive da sola e che non ha figli che abitano con lui”. Gli attualmente infetti ad Acquapendente salgono a quattordici, tra cui c’è un bambino di tre anni. La Asl sta effettuando i test sui suoi familiari.

A Bagnoregio contagio a catena: l’ultimo caso riguarda la compagna dell’uomo risultato positivo mercoledì. La Asl spiega che si è sottoposta a un “tampone post sierologico eseguito di rientro dall’Ucraina”. Il sindaco Luca Profili aggiunge che “gli altri tamponi hanno dato esito negativo. In questo momento ci sono tre positivi nel nostro comune”.

Il caso di Monterosi “non è dovuto – puntualizza il sindaco Sandro Giglietti – a un focolaio autoctono ma è portato dall’esterno”. Non è unico, infine, il cluster su Viterbo, che ieri ha registrati altri cinque infetti.

Dei dodici nuovi casi nella Tuscia ben sei hanno i sintomi del Coronavirus. Due sono ricoverati (il paziente di Acquapendente e uno del capoluogo) e ora si trovano nel reparto di malattie infettive di Belcolle. Salgono così a nove i viterbesi che hanno bisogno delle cure mediche: cinque sono all’ospedale di Viterbo e quattro in strutture sanitarie extra Asl.

Schizzano a 603 i contagi accertati dall’inizio dell’emergenza e a 103 quelli in corso. Aumentano a 475 anche i guariti, dopo la negativizzazione del paziente di Blera. Si sono liberati del Covid pure i due migranti del centro d’accoglienza di Orte.

Salgono a 321 le persone in quarantena, mentre sono 5mila 115 quelle che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Finora sono stati fatti 25mila 714 tamponi, 253 dei quali nelle ultime 24 ore.

Boom di casi anche nel Reatino, dopo l’esplosione del focolaio della Rsa di Torri in Sabina. Positivi tredici ospiti e un’operatrice. “Per dodici ospiti – spiega la Asl – è in corso il trasferimento in centri Covid di Roma, mentre uno è ricoverato nell’unità di malattie Infettive dell’ospedale De Lellis di Rieti. L’operatrice è in isolamento nella residenza sanitaria assistenziale insieme agli altri ospiti e operatori, su cui sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche e ispezioni”.

Contagiata pure una 65enne di Rieti, per un totale di quindici infetti in sole 24 ore. Due, invece, i guariti: un ragazzo di 28 anni di Antrodoco e una 79enne di Tarano. Gli attualmente positivi sono ottanta. In sorveglianza domiciliare ci sono 400 persone, ben 35 con sintomi. Nelle ultime 24 ore, in 24 ne sono uscite.

Nel territorio della Asl Roma 4 otto nuovi casi: quattro a Cerveteri, due ad Anguillara, uno a Formello e Santa Marinella. Tre le negativizzazioni (ad Anguillara, Capena e Castelnuovo), per un totale di 869. Le infezioni in corso sono 180. I tamponi fatti finora sono 32mila 738.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 603 (191 a Viterbo; 412 in provincia)

Attualmente positivi: 103

Guariti: 475

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 9 (5 a Belcolle; 4 extra Asl)

In quarantena: 321

Usciti dalla quarantena: 5115 Comuni con positivi

Viterbo: 191 casi (6 morti e 151 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 33 guariti)

Acquapendente: 29 casi (1 morto e 14 guariti)

Tarquinia: 29 casi (1 morto e 25 guariti)

Civita Castellana: 18 casi (10 guariti)

Vetralla: 16 casi (7 guariti)

Orte: 13 casi (10 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vignanello: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (4 guariti)

Bagnoregio: 5 casi (2 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Nepi: 5 casi (3 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 3 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Canepina: 2 casi (1 guarito)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Monterosi: 2 casi (1 guarito)

Caprarola: 1 caso (0 guariti)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Vasanello: 1 caso (0 guariti)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Blera: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Altri: 4 casi (4 guariti)

