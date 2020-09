Berbenno di Valtellina - Ieri la segnalazione ai vigli del fuoco da parte di due pescatori - La ragazza era stata inghiottita dalle acque il 1 settembre

Condividi la notizia:











Berbenno di Valtellina – Cadavere nel fiume Adda, il corpo potrebbe essere quello di una 15enne scomparsa.

Ieri la segnalazione ai vigili del fuoco da parte di due pescatori. I due uomini, intorno alle 10 di mattina, avevano visto affiorare un corpo nel fiume Adda in località San Pietro a Berbenno.

Da lì le operazioni di recupero del corpo senza vita. E, con il passare delle ore, si fa sempre più concreta la possibilità che il cadavere corrisponda al profilo di una giovane ragazza scomparsa a settembre. Potrebbe trattarsi della 15enne Hasfa, come riporta l’Ansa.

Hafsa era stata inghiottita dalle acque del fiume Adda lo scorso 1 settembre. La giovane stava tentando di attraversare il fiume per raggiungere una spiaggetta. La ragazzina non è mai più stata ritrovata, nonostante giorni e giorni di intense ricerche.

Anche il padre più volte era tornato al fiume per cercarla. L’uomo al momento della scomparsa della figlia era in Marocco. Al suo rientro in Italia più volte si era tuffato in quelle acque sperando di ritrovare la figlia.

Ora la possibile, tragica svolta. Il corpo ripescato nell’Adda potrebbe essere quello di Hafsa.

Condividi la notizia:











21 settembre, 2020