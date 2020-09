“Trump mi ha infilato la lingua in bocca, le sue mani mi palpavano il sedere e i seni, mi sono sentita violata”

Washington - Amy Dorris ha raccontato di essere stata molestata dall'attuale presidente degli Usa nel 1997: “Voglio diventare un modello, ho tenuto testa a qualcuno che ha fatto qualcosa che era inaccettabile”

Washington – In un’intervista al Guardian, l’ex modella Amy Dorris ha rivelato di aver subito molestie sessuali da Donald Trump.

La donna ha riferito che l’attuale presidente degli Usa le avrebbe “infilato la lingua in bocca”, l’avrebbe toccata durante il torneo tennistico degli Us open del 1997 e che le sue mani “sembravano tentacoli”. Trump la avrebbe raggiunta fuori dal bagno dell’area Vip in occasione dell’evento.

“Mi ha infilato la lingua in bocca mentre io cercavo di spingerlo via. È stato proprio in quel momento che la sua presa si è fatta più stretta e le sue mani mi palpavano il sedere, i seni, la schiena: tutto” ha raccontato Amy Dorris.

“Ero nella sua morsa e non riuscivo a liberarmene – ha proseguito l’ex modella, all’epoca 24enne -. Ho spinto la sua lingua fuori con i denti. E penso di avergli fatto male. Mi sono sentita violata”.

Dorris ha riferito di non aver reso pubblica la faccenda nel 2016, quando anche altre donne avevano rivelato molestie simili, perché non voleva danneggiare le sue famiglia. “Ora che le mie ragazze stanno per compiere 13 anni, voglio che imparino a non permettere a nessuno di farti qualcosa che non vuoi – ha aggiunto la donna -.Voglio diventare un modello e che vedano che non ho taciuto e che ho tenuto testa a qualcuno che ha fatto qualcosa che era inaccettabile”.

18 settembre, 2020