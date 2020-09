“Trump ha pagato zero tasse per almeno 10 anni”

USA - Lo scoop del New York Times - Il presidente americano si difende: "Solo fake news"

New York – “Donald Trump non ha pagato tasse federali sul reddito per almeno 10 anni. E nel 2016 e 2017 ha sborsato solo 750 dollari per ciascun anno. In gran parte perché ha denunciato di aver perso molto più denaro di quello che ha guadagnato”.

E’ lo scoop del New York Times, che ha ottenuto informazioni sulle dichiarazioni fiscali fatte negli ultimi 20 anni dal presidente americano, e che gli rovina la festa alla vigilia del primo duello tv con Joe Biden, diretto sfidante alla Casa bianca.

Le finanze del presidente, racconta il Nyt, inoltre sarebbero sotto stress, con centinaia di milioni di debiti legati in gran parte alla gestione delle proprietà della Trump Organization, l’impero di famiglia. In particolare Trump sarebbe personalmente responsabile di prestiti e altri debiti per 421 milioni di dollari la cui gran parte sarebbero da rimborsare entro quattro anni.

Ma c’è di più. A rendere ancora più spinosa la situazione, spiega il Nyt, ci sarebbe anche un’annosa controversia con l’Irs, il fisco americano, per un rimborso fiscale di 72,9 milioni di dollari entrati che si sospetta Trump abbia richiesto e ottenuto dichiarando enormi perdite. Una controversia che se dovesse vedere Trump perdente potrebbe costare al presidente oltre 100 milioni di dollari.

L’immagine che viene fuori dallo studio delle dichiarazioni fiscali racconta “una storia fondamentalmente diversa da quella che lui ha venduto al pubblico americano” continua il quotidiano, “un uomo d’affari che incassa centinaia di milioni di dollari all’anno eppure accumula perdite croniche che impiega in modo aggressivo per evitare di pagare le tasse”.

Il direttore esecutivo del Nyt, Dean Baquet, ha spiegato così la decisione di pubblicare le carte: “crediamo che i cittadini debbano sapere il più possibile dei loro leader e rappresentanti, le loro priorità, le loro esperienze e anche le loro finanze”. “Ogni presidente dalla metà degli anni ’70 ha pubblicato le proprie informazioni fiscali – ricorda Baquet – la tradizione garantisce che un eletto dal popolo con il potere di scuotere i mercati e cambiare la politica non cerchi di trarre vantaggio finanziario dalle sue azioni. Trump, uno dei presidenti più ricchi nella storia della nazione, ha rotto con questa pratica”.

Trump ha liquidato le rivelazioni del quotidiano statunitense come “assolute fake news”. Per i legali della Trump Organization lo scoop del Nyt è “inaccurato”: negli ultimi decenni, si spiega, il presidente ha pagato decine di milioni di dollari in tasse personali al governo federale, compresi milioni di dollari da quando ha annunciato la sua candidatura nel 2015.

28 settembre, 2020