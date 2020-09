“I tunisini non scappano dalla guerra, chi arriva verrà rimpatriato”

Casteltermini - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Bisogna ribadirlo per farlo comprendere agli scafisti”

Casteltermini – “In Tunisia non scappano da nessuna guerra o persecuzione, i tunisini non hanno nessun diritto a venire in Italia”.

Queste le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che sta girando la Sicilia in vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo fine settimana e che oggi si è fermato a Casteltermini, in provincia di Agrigento.

“Stiamo lavorando per aumentare i rimpatri – ha aggiunto il ministro degli Esteri – che ad oggi si attestano a circa 80 persone a settimana. Bisogna ribadire che chi arriva viene rimpatriato per farlo comprendere agli scafisti”.

Il ministro si è poi soffermato su questioni economiche nazionali e internazionali. “Come accaduto dopo la seconda guerra mondiale – ha aggiunto Luigi Di Maio – il Recovery Fund porterà 209 miliardi di euro per ricostruire l’Italia. Il nostro paese è il primo per fondi ottenuti dopo la crisi del Coronavirus, adesso dipende da chi spenderà questi soldi. Ai sindaci sarà dato il mandato di investire questi fondi in infrastrutture e in servizi sociali per aiutare nella ripresa le famiglie e le imprese”.

27 settembre, 2020