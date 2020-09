“A Tuscania apertura delle scuole rinviata al 24 settembre”

Cronaca - L'annuncio del sindaco Bartolacci in un video su Facebook: "Ad oggi non ci sono le condizioni di sicurezza"

Tuscania – “Ho già inviato una nota al prefetto in cui spiego le motivazioni per cui sarà pubblicata un’ordinanza che differisce l’apertura delle scuole sul territorio comunale al 24 settembre”. È di pochi minuti fa il videomessaggio con cui il sindaco Fabio Bartolacci annuncia il posticipo del rientro nelle classi a Tuscania.

“Questa mattina – spiega il primo cittadino su Facebook – dopo aver ricevuto ieri una richiesta di sopralluogo del prefetto, sono andato nelle scuole e ho constatato che persiste l’assenza di condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza denunciate negli scorsi giorni dalle dirigenti scolastiche”.

Bartolacci ribadisce quindi che “non ci sono le condizioni per riaprire le scuole” e considera i 10 giorni di rinvio un tempo utile “per mettere in sicurezza bambini, docenti e personale Ata, perché ad oggi questa sicurezza non c’è”.

Nello stesso video, inoltre, il sindaco di Tuscania annuncia la guarigione della persona risultata positiva al Coronavirus negli scorsi giorni e che “al momento la città è Covid free”.

L’annuncio del rinvio delle scuole del sindaco di Tuscania

11 settembre, 2020