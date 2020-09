Viterbo - Quasi 250mila votanti per il referendum costituzionale - Amministrative a Civita Castellana, Bomarzo e Blera - Norme anticovid ai seggi

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Tuscia al voto, con la mascherina. Referendum per tutti ed elezioni amministrative per tre comuni, facendo attenzione alle norme anticovid. Domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15.

Sono 254.986 gli elettori che dovranno dire sì o no al taglio dei parlamentari. È il referendum costituzionale, per il quale non è necessario il quorum, mentre tra Civita Castellana, Bomarzo e Blera, in 16.500 sono chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni comunali.

Ai 295 seggi sparsi su tutta la provincia potranno andare 130.530 femmine e 124.456 maschi. Tra loro ci sono 1278 diciottenni, alla prima volta al voto.

A Civita Castellana, i votanti sono 12.380 (5959 maschi 6.421 femmine) in 16 sezioni, di cui 61 alla prima volta.

A Bomarzo le sezioni sono tre, per 1465 elettori (735 maschi e 730 femmine). I diciottenni sono 8.

A Blera una sezione in più, 4, per 2655 persone (1314 maschi e altrettante femmine), chiamate alle urne. Mentre i 18enni sono 12.

Una tornata elettorale che non sarà uguale alle altre per le attenzioni da tenere. Intanto dovranno essere previsti percorsi diversi in entrata e in uscita, vietati gli assembramenti e i locali devono avere finestre per favorire il ricambio d’aria.

Attenzione alla pulizia periodica durante il voto. C’è l’obbligo d’usare la mascherina e prima di consegnare i documenti, vanno igienizzate le mani.

Valgono poi le regole generali, non uscire di casa con 37,5 di temperatura o se si è in isolamento o quarantena o si è entrati in contatto con positivi negli ultimi 14 giorni.

Giuseppe Ferlicca

20 settembre, 2020