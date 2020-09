Il Tusciarugby riparte dai più giovani

Sport - Sabato un incontro riservato ad atleti e genitori delle squadre Under per illustrare l'attività della nuova stagione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il Tusciarugby riprende le sue attività dopo sei mesi ininterrotti di fermo totale dovuto ai ben noti e tragici avvenimenti legati alla pandemia mondiale di Covid-19.

I primi passi li muove il minirugby; i riccetti delle Under 6-8-10-12 assieme alle loro famiglie sono stati invitati sabato scorso, 12 settembre, al nostro campo principale, il “Sasso D’Addeo”, per un incontro conviviale all’insegna dell’allegria e dello stare insieme.

Dopo un breve saluto del Presidente del club biancorosso, un commosso Marco D’Ottavio che a stento ha trattenuto le lacrime per la grande emozione, ha preso la parola la responsabile del settore, Francesca Sensi, che ha fatto il punto della situazione e illustrato ai presenti le prospettive per la prossima stagione.

Francesca, che nella vita privata è un’imprenditrice di successo, nonché la mamma di due dei nostri giovani rugbisti in erba, ha fatto un discorso a tutto tondo che ha abbracciato molti temi. Sono state date, inoltre, alcune importanti indicazioni che riportiamo fedelmente per l’utilità di tutti, anche di chi non è potuto venire all’incontro.

Sospensione del pagamento della seconda rata della retta relativa alla passata stagione; modalità di pagamento delle rette non più su base stagionale ma mensile (per ovviare agli inconvenienti di un nuovo, malaugurato, lockdown); illustrazione degli orari e giorni della settimana degli allenamenti

suddivisi per Under; indicazione del luogo degli allenamenti, che sarà sempre il campo “Salamaro” (in via Santa Maria in Silice al quartiere Carmine).

Al termine del suo discorso introduttivo, Francesca ha presentato il preparatore atletico Fabrizio Genova e il nostro nuovo direttore tecnico, Stefano D’Ottavio, che è anche il capitano della Seniores, il quale a sua volta ha presentato gli allenatori delle nostre Under: Marco Provenzano, Alessio Lucchesi, Francesco D’Ottavio, Fiorella Nutarelli, Valerio Gagliassi, Paride Bizzarro, Federico Proietti Ragonesi e Valerio Silvi, anch’essi tutti nostri giocatori.

Con l’occasione è stato annunciato anche lo svolgimento del prossimo open day sabato 26 settembre.

La serata si è conclusa in perfetto stile Tusciarugby, invitando genitori e bambini ad una gustosa grigliata, seguendo una tradizione oramai consolidata.

16 settembre, 2020