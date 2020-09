Viterbo - Comune - Aniello Provenzano, costretto in una sedia a rotelle, racconta il suo dramma dopo che un incendio gli ha distrutto la casa - L'assessora Sberna: "Faremo il possibile"

di Paola Pierdomenico

Viterbo – “Tutta la mia vita è andata in fumo in pochi secondi”. Erano circa le 18,30 di venerdì 10 settembre quando Aniello Provenzano, costretto in una sedia a rotelle, ha visto crollare, improvvisamente, le sue certezze. La sua casa con i mobili e il carico di ricordi, sono andati distrutti inun incendio.

Quella sera, a via Cacciabella, sono arrivati i vigili del fuoco. “Per fortuna – racconta Provenzano – dentro non c’era nessuno”.

Aniello si era fatto la doccia pronto per uscire a fare la spesa con la compagna.

“Per strada – continua – ho visto passare i pompieri che andavano nella direzione di casa mia, ma pensavo fosse che accaduto qualcosa in zona. Invece, quando sono rientrato li ho visti che stavano spegnendo un incendio dentro il mio appartamento. E’ successo tutto all’improvviso… sarà stato un quarto d’ora, il tempo in cui sono stato fuori. Da come mi hanno detto, è partito dallo sgabuzzino dove tengo coperte e lenzuola invernali.

Il fumo ha annerito ogni cosa, lampade e lampadari sono saltati. Per il rischio che possano cadere calcinacci, la casa è stata dichiarata inagibile”.

Provenzano ha due figli: “Ora sono dalla madre, mentre io sono appoggiato dalla mia compagna”.

Il problema, però, è un altro. “Sono disabile e la mia casa era fatta proprio per chi si trova nella mia condizione. A casa della mia compagna, invece, ci sono le barriere e per me è difficile anche solo lavarmi.

I vigili del fuoco – continua – hanno consegnato tutto all’Ater, che ha la proprietà, e lunedì sapremo qualcosa. Il comune si sta attivando e ho parlato con assistente sociale e l’assessore che mi hanno assicurato che faranno quanto potranno”.

Da quel momento, confessa di svegliarsi di soprassalto e con un pensiero fisso. “In pochi momenti – conclude Provenzano – ho visto passarmi davanti tutta la vita, il posto in cui ho cresciuto i figli e ho trascorso parte del mio tempo, è andato in fumo. Una tragedia”.

L’assessora ai Servizi sociali Antonella Sberna ha fatto sapere che “l’assessorato, per quanto riguarda le sue competenze, metterà in campo tutte le azioni necessarie a sostegno di questa situazione”.

Paola Pierdomenico

14 settembre, 2020