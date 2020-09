Tutti ai blocchi di partenza per il fischio di inizio alla piscina Smam

Viterbo - L’impianto natatorio dell’Areonautica sulla Tuscanese apre il 10 settembre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Tutti pronti sui blocchi di partenza per il fischio di inizio alla piscina SMAM di Viterbo sulla tuscanese.

L’impianto natatorio dell’Areonautica, gestito da sette anni dalla F.I.N.- Comitato regionale Lazio- ha chiuso i battenti il 4 Marzo scorso a causa dell’emergenza Covid, ma riaprirà dal 10 settembre per i vecchi iscritti e dal 14 per i nuovi, nel massimo rispetto delle linee guida anti covid, come da indicazioni del Comitato tecnico FIN in accordo con il Comando Scuola Marescialli A.M.

Tutto il personale FIN, a proprie spese e senza nessun obbligo, ha provveduto a sottoporsi il giorno 8 settembre al test sierologico risultando tutti negativi al Covid, nel rispetto della numerosa utenza e dei familiari che accompagnano.

“Una grande prova di responsabilità e senso civico da parte di giovani istruttori entusiasti di riprendere l’attività”, queste le parole del direttore tecnico FIN-CRL, Piedilato Michele, che ha aggiunto: “siamo pronti ad accogliere i nostri iscritti nel massimo della sicurezza per raggiungere insieme grandi traguardi sportivi”.

Centro Fin Crl Viterbo

10 settembre, 2020