“Siamo tutti un po’ gay”, l’inno d’amore di Margherita

Musica - In uscita il primo singolo del cantautore viterbese Raffaele Dottarelli

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Siamo tutti un po’ gay, l’inno all’amore di Margherita.

In uscita per “ballerina discografica” il primo singolo del cantautore Raffaele Dottarelli, in arte, Margherita.

#loveislove, l’amore è amore e l’artista ha voluto gridarlo in questo brano che diventa una vera e propria accusa all’omofobia in generale.

La canzone, scritta e cantata in chiave ironica, è un abbraccio di sostegno all’intera comunità LGBT+, un coro che si alza tra le folle di una piazza che manifesta.

Raffaele Dottarelli (08/03/1992) si dedica per molti anni allo studio della danza classica e del teatro musicale. Inizia a scrivere canzoni in età adolescenziale e, nel 2018, pubblica il suo primo disco “vegani al mc drive” con il duo“lagrù”.

Prevista nei prossimi giorni l’uscita del rispettivo videoclip.

Ballerina discografica

Condividi la notizia:











12 settembre, 2020