Uccide la moglie con una coltellata al culmine di una lite

Aquileia - La donna aveva 66 anni - E' accusato di omicidio

Aquileia – Al culmine di una furibonda lite, uccide la moglie con almeno una coltellata.

E’ accaduto martedì scorso ad Aquileia, in provincia di Udine. La vittima aveva 66 anni: è morta poco dopo l’aggressione in ospedale a causa dei colpi ricevuti.

Secondo quanto si è appreso, l’uomo avrebbe aggredito la moglie durante una lite famigliare, sembra avvenuta nel giardino della loro abitazione. I vicini avrebbero sentito le urla delle donna provenire dall’abitazione e hanno allertato i carabinieri della compagnia di Palmanova che sono giunti pochi minuti dopo insieme con i sanitari.

E proprio i sanitari del 118 avrebbero cercato in ogni modo di rianimare la 66enne, per la quale però non c’è stato nulla da fare. E’ morta poco dopo in ospedale. L’uomo è stato arrestato, è accusato di omicidio.

23 settembre, 2020