Ultramoderno, ecosostenibile e spazioso: è il treno Rock, composto al 97% di materiale riciclabile

Trasporti - Da oggi ce ne sono due sulla Orte-Fiumicino Aeroporto e sulla Roma-Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Trenitalia, arriva il secondo treno Rock per il Lazio. Attivo sulla Fl1 Orte-Fiumicino aeroporto e sulla Fl3 Roma-Viterbo.

È arrivato oggi sui binari del Lazio il secondo treno Rock di Trenitalia. A due mesi dall’arrivo del primo, è pronto a entrare in servizio anche il secondo della flotta di treni ultramoderni, ecosostenibili e spaziosi di Trenitalia, in accordo con la regione Lazio.

Il treno, in servizio sulla Fl1 Orte-Fiumicino aeroporto, sarà impiegato anche sulla Fl3 Roma-Viterbo e fa parte di una flotta che comprende l’arrivo in regione di 65 nuovi treni Rock entro il 2024.

I nuovi convogli, studiati per garantire alti standard di comfort, sono sostenibili e riciclabili. Permettono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni precedenti e sono composti per il 97% di materiale riciclabile. Inoltre al loro interno è possibile trasportare fino a 18 biciclette.

In arrivo altri treni

Nel programma di investimento pluriennale del gruppo Fs Italiane nel Lazio si prevede di far arrivare in regione, entro il 2024, quattro treni 200 chilometri orari e tre treni bimodali rinnovando al 100% la flotta viaggiante portando l’età media dei convogli dai 14 anni del 2018 a 6 nel 2024.

Ferrovie dello stato

15 settembre, 2020