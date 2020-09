HAI UN CANTIERE EDILE? DEVI FARE UNA RISTRUTTURAZIONE? PENSIAMO NOI A SMALTIRE I TUOI RIFIUTI

RIFIUTI - La D.M. srl di Viterbo, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti riciclabili urbani e industriali, propone anche il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti nei cantieri edili

Viterbo – sponsorizzato – La D.M. srl di Viterbo è un’azienda che da oltre 50 anni si occupa di servizi per l’ecologia e ad oggi risulta azienda di riferimento nella provincia di Viterbo per il conferimento di rifiuti provenienti dalle aziende e amministrazioni pubbliche.

Vista la particolare attenzione all’ambiente la D.M. srl negli ultimi anni ha iniziato a dare un supporto logistico – organizzativo alle aziende del settore costruzioni, proponendosi agli operatori del settore edile per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti di risulta dei propri cantieri.

La D.M. srl mette a disposizione per i propri clienti container adatti allo scarico degli inerti o attrezzature per lo stoccaggio di altri rifiuti ottimizzando le operazioni di carico e scarico dei materiali.

Lo “Smaltimento dei rifiuti dei cantieri edili” è un servizio rivolto alle attività del settore immobiliare, che spesso hanno difficoltà nell’organizzare la gestione dei rifiuti prodotti all’interno del proprio cantiere, commettendo errori che fanno lievitare in un secondo momento i costi di smaltimento.

Basta contattarci, e conoscere, senza alcun vincolo, costi e modalità.

I nostri 50 anni di storia vi garantiscono tutta la serietà e la professionalità necessaria per operare in un settore così importante e delicato. Ed è per questo, in nome della lunga esperienza, che la D.M. srl ha concentrato la sua attenzione negli ultimi anni verso l’ambiente e un costante sviluppo verso l’economia circolare, decidendo di mettere la propria organizzazione ed esperienza a disposizione di tutti.

Contattaci e chiedici un preventivo gratuito.

Chiedere un preventivo non costa niente!

Due possibilità per contattarci:

– via mail, basta cliccare sul link: https://dmecologia.it/preventivo-smaltimento/e scriverci direttamente;

– telefono, chiamando il numero 0761/250429 e potrete chiedere ad un nostro operatore tutto quello di cui avete bisogno.

Informazione pubblicitaria

7 settembre, 2020