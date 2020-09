Un insolito Fellini in mostra al museo del vino di Castiglione in Teverina

Viterbo - Presentata questa mattina la rassegna d'arte contemporanea che vedrà esposte 70 opere dedicate al regista della Dolce vita

di Daniele Camilli

Viterbo – Fellini e Sordi in Tuscia per unire la cultura con il turismo e rilanciare il territorio. “Insolito Fellini. Una donna sconosciuta”, a cura di Matteo Franceschini, direzione artistica Paolo Berti. Una rassegna d’arte contemporanea a Castiglione in Teverina, dal 5 al 20 settembre, al museo del vino, il più grande d’Europa.

Un’iniziativa presentata questa mattina in conferenza stampa nel palazzo di Confartigianato in via Garbini a Viterbo. Protagonisti un network di associazioni e realtà culturali. Dalla Provincia alla Cgil, passando per Auser, il Centro sviluppo Teverina, il Consorzio Etruria international e la Fondazione Carivit.

Al tavolo questa mattina c’erano Mauro Belli del Centro sviluppo Etruria Tuscia, Stefano Signori, presidente del MuVis, Matteo Franceschini, organizzatore dell’evento, Paolo Berti, direttore artistico dello stesso, Flavio Verzaro, direttore del museo Taruffi di Bagnoregio, e il giornalista Giuseppe Rescifina.

La rassegna è poi parte di un contenitore più ampio dedicato al regista Fellini e all’attore Alberto Sordi, con quattro territori direttamente coinvolti. Bagnoregio, Viterbo, Castiglione in Teverina e Soriano. Le location dei film di Sordi e Fellini. Dalla Strada al Vigile fino a Contestazione generale, quest’ultimi due del regista Luigi Zampa. Tre gli eventi che caratterizzeranno l’intera manifestazione per tutto il mese di settembre. “Insolito Fellini, una donna sconosciuta” a Castiglione in Teverina (dal 5 al 20 settembre), “Aspettando la coppa del marchese del Grillo 2021”, il 27 settembre a Bagnoregio, e tutta una serie di iniziative culturali curate da Rescifina al Centro di documentazione diocesana di piazza San Lorenzo a Viterbo il 30 settembre.

“Insolito Fellini” nasce appunto da una “donna sconosciuta”. La donna assassinata dai nazisti l’8 giugno 1944 a porta Fiorentina, Viterbo. Un masso in piazzale Grasmci ricorda le tre vittime dell’eccidio voluto dai tedeschi in ritirata. Gli angloamericani stavano infatti per entrare a Viterbo dopo aver conquistato Roma pochi giorni prima. Due delle persone uccise erano uomini, cittadini viterbesi: Giacomo Pollastrelli e Oreste Telli. La terza era una donna, “una donna – dice l’epigrafe sul masso – rimasta sconosciuta”. E nessuno ha mai saputo chi fosse. La milite ignota di tanti civili ammazzati dai nazifascisti oppure uccisi sotto i bombardamenti alleati.

“Una rassegna che ha coinvolto moltissime realtà – ha detto Paolo Berti -. Tra loro anche sette artisti che hanno inviato le loro opere su Fellini pronte per la mostra dedicata al centenario di Fellini a Rimini, poi rimandata”.

“L’iniziativa – ha aggiunto Franceschini – che ha il sostegno di Auser, Cgil, e altri enti, istituzioni e organizzazioni, ospiterà circa 70 opere dedicate a Fellini di artisti italiani , dipinto, sculture e video”.

“Con tutte queste iniziative – ha sottolineato Belli – vogliamo mettere insieme cultura e turismo per rilanciare lo sviluppo del territorio”.

“Il turismo cui puntiamo – ha concluso infine Signori – è quello di prossimità, toscani, umbri, romani. Coniugando le attività dei territori attraverso la cultura. La cultura crea coscienza del luogo ed emozioni che poi vengono portate a casa. Per risvegliare le peculiarità di una zona. Il turismo legato alla cinematografia deve essere riscoperto. E Fellini con Sordi ci possono dare un primo input”.

Daniele Camilli

3 settembre, 2020