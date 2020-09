Covid-19 - Il ministro della salute Matt Hancock: "La situazione nel Regno Unito è molto grave"

Londra – “Un nuovo lockdown in Gran Bretagna non è escluso”.

La diffusione del Covid-19 preoccupa la Gran Bretagna. Negli ultimi giorni i contagi non accennano a calare e le autorità non escludono possibili nuove misure restrittive.

Il ministro della salute Matt Hancock ha spiegato che un altro lockdown nazionale in Inghilterra è “l’ultima linea di difesa” da adottare, ma non è da escludere. Il suo intervento in un programma della Bbc.

Il ministro ha anche precisato che il Regno Unito si trova in una “situazione molto grave”.

Hancock ha rilevato che nelle ultime settimane si è verificata una “accelerazione” nei casi.

“È fondamentale – ha precisato – che le persone seguano le regole, così possiamo evitare di dover prendere altre serie misure”.

Non escluse quindi misure restrittive a livello nazionale. Il ministro ha in ultimo specificato i lockdown nazionali possono “mantenere le persone al sicuro”.

18 settembre, 2020