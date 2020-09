“Un patto fra cittadini e futuri amministratori”

Civita Castellana - Elezioni comunali - Giovedì 10 alle 17, incontro promosso da PolisGens Unità e Fraternità e dalla Comunità del Movimento dei Focolari

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Giovedì 10 settembre 2020 alle 17,30, presso la sala della curia di Civita Castellana, in Piazza Matteotti, si terrà un incontro pubblico per la firma del “Patto politico partecipativo tra eletti ed elettori”, organizzato dalla Associazione PolisGens Unità e Fraternità aps e dalla Comunità del Movimento dei Focolari di Civita Castellana.

Agli aspiranti candidati sindaco e consiglieri comunali presenti sarà proposto, attraverso la firma del “patto”, di costruire insieme – cittadini e futuri amministratori di maggioranza e minoranza – ponti per una nuova stagione politica di coesione sociale, che metta in relazione energie, competenze e risorse per un progetto comune condiviso, basato su relazioni di cooperazione e corresponsabilità, in cui ogni cittadino possa offrire, attraverso metodologie partecipative e collaborative, il proprio contributo significativo al Bene comune.

Proponiamo questo importante momento di incontro e confronto tra la città di Civita Castellana e i suoi futuri Amministratori, con l’intento di promuovere rapporti leali e costruttivi con tutte le forze politiche, alla luce della categoria politica della fraternità, con l’auspicio di concretizzare in futuro azioni propositive che conducano il tema della fraternità in politica a crescere e consolidarsi tra le istituzioni e i cittadini.

Il presidente di PolisGens Fabrizio Fersini

Condividi la notizia:











8 settembre, 2020