“Sei un poveretto senza coglioni, prenditela con chi è più forte di te”

Marina di Bibbona - Paolo Del Debbio interviene a Dritto e rovescio sull'aggressione di Beppe Grillo al giornalista televisivo Francesco Selvi: “Non meritava di essere buttato giù dalle scale da un leader politico”

Marina di Bibbona – “Va la nostra solidarietà a Francesco Selvi, inviato che non meritava di essere buttato giù dalle scale da un leader politico, dal fondatore del Movimento 5 Stelle che ha addirittura una piattaforma che si chiama Rousseau”. Con queste parole Paolo Del Debbio, conduttore del programma Dritto e rovescio, in onda su Rete 4 interviene sull’aggressione di Beppe Grillo

Cinque giorni fa il comico genovese ha spinto il giornalista televisivo Francesco Selvi, facendolo cadere dalle scale e procurandogli una distorsione al ginocchio e una prognosi di 5 giorni.

“Invierò a Grillo tutte le opere in francese e in italiano di Jean Jacques Rousseau – aggiunge Del Debbio – perché mi pare debba dargli una ripassatina. Rousseau elogiava il buon selvaggio, non il cattivo selvaggio, quello che sei stato tu in questa occasione”.

“Il buon selvaggio era la persona che non era corrotta dai costumi invece tu sei un corruttore di costumi in questo caso – prosegue il conduttore di Dritto e rovescio -, un leader politico non tira giù dalla scala un giornalista. Perché ce l’hai con i giornalisti? Fattela con me, vengo da un quartiere popolare di Lucca a me non fai paura, non ti sto minacciando perché sei un poveretto”.

“Mi dispiace dire queste cose perché i tuoi in questa trasmissione, da Di Battista a Toninelli a Di Maio alla Taverna, hanno sempre detto di essersi trovati bene – ricorda Del Debbio -. È un problema di ignoranza tua. Il passaggio dall’essere comico all’essere tragico ha significato un passaggio importantissimo nella storia della letteratura greca che si compra anche usata perché so che sei particolarmente tirchio… nel tuo caso è un caso di senilità precoce. Come dice Italo Svevo la senilità va curata perché uno che fa una cosa così bisogna che si interroghi su se stesso”.

“A me fai un baffo, il problema è tutto tuo, della tua esistenza e della vita che fai, che sono ca**i tuoi – conclude il conduttore del programma -. Quando vuoi attaccare qualcuno, se non hai sotto due noccioline ma due cogli**i, attacca quelli tipo me che sono più forti. Non mi fai nulla. So che sei anche particolarmente tirchio… Se ti comporti così sei veramente un poveraccio e ho speso anche troppe parole”.

11 settembre, 2020