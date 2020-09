“Una vittoria bellissima, nemmeno uno scrittore l’avrebbe immaginata così…”

Elezioni amministrative 2020 - Civita Castellana - Parla il neo sindaco Luca Giampieri (FdI) che ha conquistato il successo al primo turno

Civita Castellana – (p.p.) – “Una vittoria bellissima, nemmeno uno scrittore avrebbe saputo immaginarla così…””. Luca Giampieri ce l’ha fatta al primo turno ed è il nuovo sindaco di Civita Castellana. L’esponente FdI ha ottenuto circa il 50,60%, evitando il ballottaggio per una una cinquantina di voti. I suoi sfidanti raggiungono: Cancilla (Pd) il 21,30%, Cavalieri (Prc) il 16,43% e Selli (M5s) il 12,41%.

“Siamo veramente soddisfatti – dice Giampieri – è stata una vittoria all’ultimo voto, poi c’è stato anche un problema con il seggio n.4, che è il mio di riferimento, quello dove sono stato sempre rappresentante. Alla fine c’ha dato il surplus necessario per sfondare al primo turno”.

Dopo la prematura fine della giunta di Franco Caprioli (Lega) la strada per il centrodestra sembrava in salita. “Sapevamo che sarebbe stato difficile e lo avevamo messo in conto, ma eravamo anche consapevoli della nostra forza e del nostro programma condiviso con tutte le forze del centrodestra. Auspicavamo dunque la vittoria, soprattutto al primo turno per andare da subito al governo a risolvere i problemi del nostro paese dopo la caduta della precedente amministrazione”.

Adesso “ripartiamo da dove abbiamo interrotto e cioè dal piano assunzionale, dall’affrontare tutte le criticità del nostro comune e quindi il risanamento dei tributi o dei residui attivi, che sono spaventosi; rivedremo la pianta organica e ovviamente penseremo alla tutela del territorio e al decoro urbano, perché in queste settimane il paese è stato letteralmente abbandonato e non per colpa del commissario, ma perché quando non c’è una guida politica, la situazione è quella che è”.

Giampieri ammette che è stata “una vittoria veramente bella, fino all’ultimo voto, nemmeno uno scrittore di thriller l’avrebbe potuta immaginare così”.

E ai suoi concittadini dice: “Siamo consapevoli della responsabilità che ci aspetta e del ruolo che ci hanno demandato. Siamo pronti a garantirli”.

