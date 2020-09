“Un’altra idea di città”, Rifondazione comunista presenta il suo programma

Civita Castellana - Venerdì 11 settembre alle 18 ai giardinetti di Via S. Gratiliano

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 11 settembre alle 18 ai giardinetti di Via S. Gratiliano (davanti al bar 360gradi) si terrà l’iniziativa di Rifondazione Comunista “Un’altra idea di città”.

Illustreremo ai cittadini il nostro programma e la nostra idea di sviluppo di Civita Castellana.

Verranno trattati i temi della trasparenza amministrativa, della gestione di società pubbliche e municipalizzate (Sate e Talete), dello sviluppo urbanistico e della tutela del territorio.

Abbiamo deciso di organizzare questo incontro per dimostrare come sia possibile amministrare in un altro modo il nostro territorio: partendo dalla sostenibilità e dalla tutela dell’ambiente e dei cittadini.

Oltre al nostro candidato sindaco Yuri Cavalieri, parteciperanno Luigi Telli del Comitato per l’acqua pubblica di Viterbo e Paolo Berdini, Urbanista ed ex assessore al Comune di Roma, noto per le sue posizioni ambientaliste.

Partito della Rifondazione comunista – Civita Castellana

10 settembre, 2020