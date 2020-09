Unindustria, tutto pronto per la nuova sede nell’ex gasometro

Viterbo - Mercoledì 16 settembre alle 11 l'inaugurazione con il presidente Filippo Tortoriello

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si terrà mercoledì 16 settembre a Viterbo alle 11 l’inaugurazione della nuova sede di Unindustria in Via Faul 17, realizzata negli spazi dell’ex gasometro, innovativo esempio di recupero industriale e territoriale significativo per uno sviluppo sostenibile della città.

Interverranno Filippo Tortoriello, presidente di Unindustria, Stefania Palamides, presidente di Unindustria Viterbo, Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Giovanni Maria Arena, sindaco di Viterbo e Lino Fumagalli, vescovo di Viterbo. All’inaugurazione parteciperà anche Angelo Camilli, presidente designato di Unindustria.

La giornata si svolgerà con la formula dell’open day, dalle 11 alle 18, per consentire a tutti gli imprenditori e alla popolazione interessata la visita alla struttura con ingressi contingentati, in osservanza delle norme di prevenzione sanitaria.

La nuova sede di Unindustria Viterbo segna il ritorno alla luce di un edificio che, per oltre un secolo, ha influito sulla vita quotidiana ed economica della città. Grazie all’intervento di recupero di Unindustria, oggi l’ex gasometro torna a incarnare la vocazione all’impresa e al lavoro che fu propria delle dinamiche che portarono alla sua nascita.

I lavori di recupero hanno subito una decisiva accelerazione grazie alla forte determinazione dell’attuale governance di Unindustria, in modo particolare da parte del Presidente Filippo Tortoriello.

La nuova sede si inserisce inoltre a pieno titolo nel programma di riqualificazione che ha interessato in tempi recenti l’intera Valle Faul in cui sono stati restituiti alla città e alle aziende rilevanti immobili e spazi comuni, contribuendo a eliminare il degrado e a fornire nuova linfa al tessuto sociale ed economico locale.

Il gasometro fu chiuso nel 1974 ma non venne mai del tutto smantellato. Dopo anni di abbandono, per il recupero bisogna attendere l’acquisto e la riqualificazione da parte di Unindustria.

L’inaugurazione della nuova sede di Unindustria Viterbo si terrà il prossimo mercoledì 16 settembre 2020 alle ore 11 presso l’ex gasometro in Via Faul. Per i giornalisti che intendono partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo: francesco.corsi@un-industria.it.

14 settembre, 2020