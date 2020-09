Cronaca - Il messaggio su Facebook di Matteo Salvini (Lega) sulla festa di Santa Rosa: "Un abbraccio a cittadini e facchini di Viterbo"

Condividi la notizia:











Viterbo – “Uno spettacolo unico ammirato in tutto il mondo”. Matteo Salvini, leader della Lega, manda un pensiero a Viterbo e alla festa di Santa Rosa.

Due anni fa, nel 2018, era venuto ad assistere al trasporto, accompagnato dal senatore Umberto Fusco.

Quest’anno Gloria non passerà, ma Salvini lancia il suo messaggio alla città in un post su Facebook in cui allega una foto di lui sotto la macchina: “Un abbraccio a cittadini e facchini di Viterbo – scrive nel post – nel giorno della processione della Macchina di Santa Rosa, uno spettacolo unico ammirato in tutto il mondo ma, purtroppo, quest’anno sospeso causa covid.

Lunga vita alle feste e tradizioni locali, vero patrimonio di questo meraviglioso Paese.

Viva Santa Rosa!”.

Articolo: Zingaretti: “Col pensiero siamo tutti a Viterbo aspettando di rivivere questa magia” – Giorgia Meloni: “Macchina di Santa Rosa, spettacolo unico e meraviglioso”

Condividi la notizia:











3 settembre, 2020