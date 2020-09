Us Viterbese: “Positivi quattro componenti del gruppo squadra”

Sport - Calcio - Lo fa sapere la società: "Ora si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La U.S. Viterbese 1908 comunica che dai test sanitari effettuati sono emerse le positività al Covid-19 di quattro componenti del gruppo squadra che ora si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali.

Il club ha già avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa, compresa la sanificazione delle aree comuni.

U.S. Viterbese 1908

3 settembre, 2020