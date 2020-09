Sfrecciava ad alta velocità con lampeggiante per evitare le code

Civitavecchia - È andata male a un uomo che scoperto dalla polizia è stato denunciato

Civitavecchia – Denunciato dagli agenti della polizia del commissariato Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, un uomo di 44 anni di Ladispoli, sorpreso a utilizzare sulla propria auto un lampeggiante simile a quello in uso alle forze dell’ordine.

Tutto è nato qualche tempo fa quando, un agente, libero dal servizio, ha notato arrivare a forte velocità una vettura con lampeggiante in funzione che effettuava manovre molto pericolose, come spiegano dalla polizia, superando i veicoli in coda.

Annotato il numero di targa, con l’aiuto della sala operativa della questura di Roma, la polizia è risalita all’identità del proprietario che corrispondeva a quella di un normale cittadino abitante a Ladispoli.

A quel punto sono scattate le indagini degli uomini del commissariato di Civitavecchia che hanno rintracciato la persona nei pressi della sua abitazione.

Fermato per un controllo, gli agenti hanno trovato il lampeggiante all’interno della sua autovettura.

Alla contestazione degli agenti, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità affermando di essere l’unico titolare del mezzo e del lampeggiante, utilizzato in caso di necessità per sviare il traffico cittadino.

Pertanto, il 44enne è stato denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti ed il dispositivo lampeggiante è stato sequestrato.

26 settembre, 2020