Viterbo - Intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri per tutti i rilievi del caso

Viterbo – Va fuori strada con l’auto e finisce nel bosco, una persona ferita.

Nel pomeriggio una macchina, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada sulla Cassia Cimina, all’altezza del bivio per Canepina.

Veniva da Ronciglione verso Viterbo. La persona a bordo della macchina è rimasta ferita ma si tratterebbe di lesioni lievi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

24 settembre, 2020