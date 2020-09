“Il vaccino costerà meno di 10 euro a dose”

Coronavirus - Olivier Bogillot, presidente di Sanofi France, azienda che sta sviluppando la cura - “Gli europei avranno 300 milioni di pezzi”

Parigi – “Il costo del futuro vaccino non è ancora del tutto definitivo, ma sarà inferiore a 10 euro per dose”. A dirlo è stato Olivier Bogillot, presidente di Sanofi France, l’azienda che insieme a Gsk sta lavorando alla preparazione del vaccino contro il Coronavirus, in un’intervista su France Inter.

“I francesi e gli europei avranno il vaccino Sanofi contemporaneamente ai pazienti americani – ha detto Bogillot -. Abbiamo firmato durante l’estate con gli americani, la stessa settimana con gli europei e con gli inglesi. Gli Stati Uniti avranno circa 100 milioni di dosi, l’Europa 300 milioni e la Gran Bretagna 60 milioni”.

Il presidente di Sanofi France ha spiegato che la sua azienda investe tutte le sue risorse “internamente”, a differenza ad esempio dell’azienda concorrente AstraZeneca, che “ha esternalizzato molto la produzione” e ha annunciato un prezzo stimato di 2,50 euro a dose.

5 settembre, 2020