Valentina Polo nuova presidente di “Direzione domani”

Orte - Subentra ad Arianna Coscia - La vice sarà Simona Bellagamba

Condividi la notizia:











Orte – Riceviamo e pubblichiamo – A poco più di un semestre arriva il cambio al vertice di “Direzione domani”, il gruppo civico che ormai da tempo opera sul panorama ortano.

Ad informare di questo avvicendamento in corsa é proprio il nuovo presidente Valentina Polo già conosciuta nel panorama politico locale per il suo impegno associazionismo e politico passato.

Il cambio sarebbe dovuto avvenire nel prossimo mese di dicembre ma i sopraggiunti motivi di carattere personale hanno obbligato la presidente uscente – Arianna Coscia – a chiedere un anticipazione dei tempi.

Un direttivo tutto al femminile (che nei gruppi politici é raro accadere).

La veste di vicepresidente sarà invece ora indossata da Simona Bellagamba.

“Quanto fatto finora è frutto di un lavoro sinergico e coeso sviluppato dalle varie sensibilità che compongono “Direzione domani” e che solo all’interno di un gruppo civico si possono ritrovare ed esprimere. Mi trovo costretta a lasciare il mio ruolo per motivi personali e per questo intendo continuare comunque a sostenere “Direzione Domani” – chiosa la presidente uscente – in questo periodo abbiamo fatto e mostrato di saper fare molto nonostante non fossimo all’interno di palazzo Nuzzi. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo fatto”.

Direzione Domani

Condividi la notizia:











12 settembre, 2020