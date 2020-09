Vendita illegale di farmaci online, oscurati sei siti web

Roma - L'operazione dei carabinieri del Nas

Roma – Vendevano illegalmente, tramite server ubicati all’estero, farmaci soggetti a prescrizione medica, oscurati sei siti internet grazie a un’operazione dei Nas.

I siti web offrivano in vendita dei medicinali dispensabili soltanto da una farmacia: tra quelli pubblicizzati, oltre a alcune sostanze dopanti, ve ne erano anche alcuni che vantavano proprietĂ antimalariche.

La vendita di farmaci on line, come ricordano il carabinieri per la tutela della salute, può essere effettuata soltanto dalle farmacie previo ottenimento dell’autorizzazione regionale o provinciale e la registrazione al ministero della salute nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza. Tale registrazione consente l’ottenimento del logo identificativo nazionale visibile nella pagina del sito internet della farmacia.

25 settembre, 2020