Venti bikers, 115 chilometri e 1500 metri di dislivello sulla via Francigena

Viterbo - L'avventura del Tuscia Bikers Mtb da piazza San Lorenzo a Roma

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Poche volte nella storia dello sport lo stesso si è dovuto fermare. In quest’anno funestato dalla pandemia, in quest’anno che poteva essere il salto a livello nazionale, quelli del Tuscia Bikers Mtb pur con tutti gli accorgimenti del caso e riservandola ai soli iscritti alla Asd non hanno voluto rinunciare alla “Regina” delle Escursioni in Mtb nella Tuscia.

Da Viterbo a Roma, lungo quella strada senza tempo e con tanta storia che si chiama Via Francigena. Quelli del Tuscia bikers Mtb – associazione locale che fa dell’attività sportiva e della valorizzazione del territorio i suoi obiettivi principali – l’hanno percorsa sulle loro mountain bike.

Il punto di partenza e quello di arrivo la dicono lunga sulla meraviglia di questa esperienza. Il via da piazza San Lorenzo a Viterbo, sotto il Palazzo dei Papi. L’arrivo a piazza San Pietro, all’ombra del cupolone con un bel “Punto di celeste” (il colore sociale del Tuscia) a portare un segnale di speranza e di rinascita. Nei 115 km di percorrenza bellezze storiche e naturalistiche: le torri di Orlando, il mitreo di Sutri, le cascate del Treia, il parco di Veio il tutto con scorci naturalistici assolutamente affascinanti.

Come nello spirito dell’associazione, si è consumata un’altra bellissima giornata di puro sport e sana amicizia.

Anche per questa surreale 6° Edizione vogliamo ricordare qualche numero per rendere l’idea della rilevanza della manifestazione: il gruppo era composto da venti bikers, che hanno percorso in totale 115 chilometri, per 1500 metri di dislivello complessivi.

Un’impresa lunga e faticosa, che ormai è diventata una vera e propria classica della Mtb, anche grazie alla capacità organizzativa dei “ragazzi” del Tuscia Bikers Mtb che si sono adoperati per rendere questa manifestazione una festa.

“Una giornata indimenticabile!” a detta di molti dei partecipanti.

E il Tuscia Bikers Mtb di Viterbo vi aspetta numerosi per il 20 giugno 2021 (facendo i debiti scongiuri) perché arrivare a S. Pietro compatti in sella ad una mountain bike è anche poesia.

Maurizio Lupino

Presidente Tuscia Bikers Mtb

Condividi la notizia:











21 settembre, 2020