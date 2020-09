Veronica Lario sul ricovero di Berlusconi: “Sono addolorata e un po’ preoccupata”

Milano - Il leader di Forza Italia è ricoverato al San Raffaele dopo essere risultato positivo al Covid-19

Monza – “Sono addolorata e anche un po’ preoccupata”. L’ex moglie di Silvio Berlusconi commenta così la notizia del ricovero dell’ex Cavaliere.

Il leader di Forza Italia si trova, da giovedì notte, al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Covid-19. Berlusconi, stando ai primi esami, avrebbe una polmonite bilaterale allo stato precoce.

E così anche l’ex moglie rompe il silenzio e come riporta Repubblica. “Sono addolorata e anche un po’ preoccupata – afferma -, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla”.

Il messaggio è stato inviato attraverso la segreteria del leader di Forza Italia. Parole rilasciate prima del suo ricovero.

La preoccupazione di Veronica Lario è anche per i figli che potrebbero aver contagiato l’ex Cavaliere. “Non mi piace la caccia al colpevole – ha precisato – rischia di mettere in secondo piano quanto di buono abbiamo fatto, lo straordinario impegno dei medici e degli infermieri, le terapie che si stanno sperimentando e i problemi di questi giorni: la ripresa della scuola in sicurezza, il ritorno alla vita normale dei nostri ragazzi che non possono essere tenuti prigionieri”.

5 settembre, 2020