Veronica Pivetti, Pietro Grasso e Roberto Ippolito a Teatro Caffeina

Viterbo - Le tre presentazioni già annunciate per piazza S. Lorenzo sono state riprogrammate nella sala di via Cavour

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione Compagnia del Teatro Caffeina riparte alla grande e invita tutti i suoi appassionati sostenitori nella sala più amata di Viterbo.

Le tre presentazioni di Veronica Pivetti (” Per sole donne”, 6 settembre alle ore 19.30), Pietro Grasso ( “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”, 14 settembre alle ore 21) e Roberto Ippolito ( “Delitto Neruda”, 27 settembre alle ore 21), già annunciati per piazza San Lorenzo, vengono riprogrammati per le stesse date alla stessa ora nella sala di Teatro Caffeina, via Cavour 9. Una scelta organizzativa alla base di questo diverso assetto.

La sala del Teatro Caffeina sarà allestita nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti-Coronavirus.

L’appuntamento è allora nella storica sala del teatro viterbese, riaperta dopo i lunghi giorni dell’epidemia e pronta ad accogliere, insieme allo staff del Bistrot, i tanti che vorranno passare insieme tre serate di cultura e magia.

Gli eventi sono gratuiti e a ingresso libero, fino a esaurimento posti nel rispetto delle normative di distanziamento sociale.

5 settembre, 2020