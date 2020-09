Il giornale di mezzanotte - Regione Lazio - Il permesso di perforazione riguarda un'area di circa sette ettari di proprietà del comune

Vetralla – Vetralla “città termale”, via libera alla ricerca di acqua termominerale.

La determina di rilascio del permesso, chiesto dal comune nell’aprile del 2016 nell’ambito del progetto “Città termale di Vetralla”, è stata pubblicata sul Bur della Regione Lazio del primo settembre.

L’area interessata, interamente di proprietà della pubblica amministrazione, è in località “La villa comunale” su un’estensione di circa 7 ettari. Il permesso sarà valido per tre anni.

Prima dell’inizio dei lavori, il comune dovrà trasmettere alla Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti-Area valorizzazione georisorse, per l’autorizzazione, il progetto della perforazione a firma del responsabile dei lavori, con descrizione particolareggiata del degli interventi da eseguire e il cronoprogramma dei lavori.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni impartite dal Ministero dei beni e e delle attività culturali-Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale, ovvero “i movimenti di terra relativi agli strati di frequentazione umana siano seguiti dall’assistente tecnico di zona al fine di evitare danni ad eventuali preesistenze storico-archeologiche celate nel sottosuolo”.

L’eventuale rilascio della concessione mineraria è invece subordinato all’applicazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, recepita con Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

L’iter istruttorio, concluso dopo oltre sei anni, ha subito un rallentamento per problemi procedurali. Fatto sta che l’istanza è stata sottoposta al parere della Commissione regionale consultiva per le acque minerali e termali solo il 22 novembre dell’anno scorso, quando il rappresentante della Asl ha chiesto, stante il tempo trascorso, di ri-trasmettere larelazione idrogeologica relativa alla richiesta in discussione.

Ottenuta la documentazione richiesta, lo scorso 16 giugno è arrivato il parere favorevole della commissione. la determina è stata firmata il 5 agosto e pubblicata infine sul Bur del primo settembre 2020.

2 settembre, 2020