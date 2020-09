“A via Garbini un parcheggio smart e green”

Viterbo - L'assessora Laura Allegrini: "Il termine dei lavori è previsto per il 13 ottobre"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lavori in corso per la riqualificazione del parcheggio di via Garbini. L’assessore Allegrini: “Un intervento che punta alla tutela dell’ambiente, all’efficientamento energetico e all’ecosostenibilità”.

Al via i lavori di riqualificazione del parcheggio di largo Garbini. Già da qualche giorno è iniziato l’intervento che porterà alla realizzazione di 76 posti auto, nei quali sono ricompresi due stalli per la ricarica della auto elettriche e uno per le donne in stato di gravidanza, oltre a quelli per i disabili, con scivoli a norma per l’accesso ai marciapiedi dagli stessi stalli riservati, e 13 posti per motocicli.

A fornire aggiornamenti e ulteriori dettagli è l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, che aggiunge: “È prevista un’area smart, nella quale sarà posizionata una panchina con slot per la ricarica Usb di dispositivi mobili. Considerata la natura del progetto, che verte alla mitigazione del calore nelle aree urbane, sono previste inoltre 15 aiuole di varie dimensioni, tra le quali saranno inseriti i vari gruppi di parcheggio e, all’interno delle stesse, saranno piantumati 22 alberi di pioppi neri sterili, appositamente selezionati per evitare il problema dell’affioramento delle radici sull’asfalto.

Nel parcheggio lato nord – spiega ancora l’assessore Allegrini – sarà infine realizzata una pavimentazione di asfalto di colore chiaro, proprio con la finalità di diminuire il calore di diffusione. Nell’area troveranno collocazione anche otto cestini portarifiuti. Con una nuova distribuzione degli stalli di sosta sarà realizzata una nuova segnaletica di sosta e di viabilità. Con l’occasione è stata infine rimossa l’edicola dismessa.

Il progetto è stato finanziato con decreto del ministero dello Sviluppo Economico per un importo complessivo di 170mila euro. Si tratta di un intervento attento alla tutela dell’ambiente, all’efficientamento energetico e all’ecosostenibilità, realizzato con la collaborazione del consigliere comunale delegato alle politiche energetiche Gianluca Grancini – ha aggiunto e concluso l’assessore Allegrini -. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 13 ottobre”.

Comune di Viterbo

4 settembre, 2020