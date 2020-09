Via libera alla circolazione sulla bretella tra strada della Macchia e via dei Cimini

Montalto di Castro - L'opera è stata inaugurata ieri pomeriggio

Montalto di Castro – E’ stata aperta alla circolazione stradale la bretella di collegamento tra strada della Macchia e via dei Cimini (ex Aurelia e zona Eurospin).

L’inaugurazione è avvenuta ieri pomeriggio alla presenza del sindaco facente funzione Luca Benni e l’ufficio tecnico, la polizia locale, gli assessori Silvia Nardi, Giovanni Corona, Fabio Valentini e i consiglieri Ornella Stefanelli ed Emanuele Bernacchini.

“Un’opera necessaria – ha detto Luca Benni – con la quale è stato risolto un problema di viabilità che interessava la parallela via Ombrone. Qui, infatti, il traffico era particolarmente intenso in quanto la via rappresentava l’unico collegamento con piazzale Tuscania e strada della Macchia, zona commerciale dove ogni giorno transitano anche mezzi pesanti. La nuova bretella porterà un giovamento sia per la mobilità che per la sicurezza urbana”.

3 settembre, 2020