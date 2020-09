Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a Civita Castellana

Politica - Taglio del nastro per inaugurare il comitato elettorale di piazza Matteotti

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri pomeriggio Forza Italia di Civita Castellana ha avuto come ospite il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

Dopo il taglio del nastro, per inaugurare il comitato elettorale di piazza Matteotti, si è tenuto un incontro con i candidati alle prossime elezioni amministrative, con i rappresentanti delle categorie produttive e con i cittadini.

Presente anche il senatore Francesco Battistoni che ha ribadito la propria disponibilità ad aiutare il proprio territorio e il sostegno alla lista di Forza Italia che si presenterà alle urne il prossimo 20 e 21 settembre: “Qui a Civita Castellana è stata creata un squadra composta soprattutto da giovani che hanno già alle spalle un’esperienza politica e professionale. Questo li aiuterà a governare bene Civita Castellana”.

“Esprimo la mia personale gratitudine al senatore Battistoni e al presidente Tajani – continua Claudio Parroccini capolista di Forza Italia – che hanno sempre dimostrato vicinanza ed attenzione al nostro territorio, sostenendolo con ogni mezzo disponibile”.

Il candidato sindaco Luca Giampieri durante il suo intervento sì è dichiarato molto ottimista: “Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a riunire tutti i partiti di centro destra in un’unica coalizione intorno ad un programma condiviso da portare avanti per il bene di Civita Castellana. E’ una grandissima responsabilità quella che ci troveremo ad affrontare, ma la squadra che è stata formata ha tutte le competenze per riuscire.”

“Battistoni e Tajani sono sempre stati presenti per il partito di Civita Castellana, hanno sempre risposto alle mie chiamate e sicuramente continueranno a farlo all’indomani del voto” così il coordinatore locale Domenico Parroccini.

Subito dopo la presentazione della lista e l’incontro con i cittadini, sempre al ristorante la Corte 23 di via Garibaldi, Antonio Tajani ha incontrato i rappresentati delle categorie. Momento di grande condivisione di progetti a breve e lungo termine che le parti hanno fissato.

Prossimo appuntamento per Forza Italia di Civita Castellana è giovedi 10 alle ore 20.30 che vedrà l’arrivo del coordinatore nazionale dei giovani Marco Bestetti a sostegno della lista e del candidato alla carica di sindaco.

Coordinamento Forza Italia Civita Castellana

8 settembre, 2020