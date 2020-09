“Virginia raggi avrebbe violato le regole del M5S”, due attivisti contro la sindaca

Roma - Si fa riferimento alla nomina del commissario straordinario dell'Istituto di previdenza e assistenza, coinvolto in un'indagine – Il codice etico del Movimento vieta “nomine per i soggetti che abbiano riportato una condanna penale e/o rinviati a giudizio”

Roma – “Virginia Raggi avrebbe violato il codice etico del Movimento 5 Stelle”. Due attivisti del Movimento contro la sindaca.

L’accusa, stando a quanto riportato da RomaToday, sarebbe quella di aver effettuato “nomine presso enti, consorzi e società per i soggetti che abbiano riportato una condanna penale e/o rinviati a giudizio”.

Si farebbe riferimento alla nomina del commissario straordinario dell’Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma, il quale nel frattempo è stato accusato di concorso in traffico di influenze illecite in merito al nuovo stadio della Roma.

Quando Virginia Raggi avrebbe confermato nella sua posizione il commissario, per “dotare l’Ipa di un nuovo assetto organizzativo e garantire la continuità di risanamento”, l’inchiesta sarebbe già stata avviata.

16 settembre, 2020