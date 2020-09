Visite guidate a palazzo Brugiotti e alla quadreria della fondazione Carivit

Viterbo - Venerdì 4 settembre alle 11 e alle 17 - Ingresso gratuito

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 4 settembre alle 11 e alle 17, prosegue l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Carivit dedicata alla scoperta di Palazzo Brugiotti, sede istituzionale dell’Ente, e dei preziosi dipinticustoditi al piano nobile. Una prestigiosa raccolta di opere d’arte di artisti “viterbesi” o che hanno avuto legami con la città di Viterbo, tra i quali Matteo Giovannetti, Cesare Nebbia, Giovan Francesco Romanelli, Domenico Corvi, Marco Benefial e Anton Angelo Bonifazi.

Le visite si terranno esclusivamente su prenotazione con punto di ritrovo presso il museo della Ceramica della Tuscia, situato al piano terra di palazzo Brugiotti, alle 10,50 la mattina e alle 16,50 il pomeriggio.

La prenotazione può essere effettuata via mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonando o lasciando un messaggio nella segreteria del numero 0761223674 o direttamente presso il Museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo.

Nel rispetto delle norme in materia di contenimento del contagio da Coronavirus, è consentito l’accesso per un massimo di cinque persone, è obbligatorio indossare la mascherina e è a disposizione dei visitatori il gel igienizzante per le mani.

Fondazione Carivit – Museo della Ceramica della Tuscia

3 settembre, 2020