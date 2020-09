Viterbese al lavoro a Viterbo, prove d’intesa tra Rossi e Tounkara

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - La squadra di Maurizi è tornata ad allenarsi in città - I due attaccanti ex Lazio primavera hanno mostrato un buon affiatamento

Viterbo – Altro giro di tamponi e poi tutti in campo.

La Viterbese e tornata a lavorare a Viterbo. Lo ha fatto ieri, dopo i classici test sanitari effettuati in mattinata dall’Asl di Viterbo.

Nel pomeriggio i gialloblù si sono ritrovati al Rocchi per proseguire la marcia di avvicinamento al campionato che salvo variazioni partirà il 27 settembre.

Slittato a data da destinarsi il sorteggio dei calendari per via della gara tra Picerno e Bitonto (finita sotto la lente d’ingrandimento della giustizia sportiva), la squadra di Agenore Maurizi dovrà attendere ancora per conoscere le sue prossime avversarie e il girone in cui sarà inserita. Stando ai criteri dettati dalla lega Pro, comunque, difficilmente il raggruppamento sarà diverso da quello meridionale che ha ospitato i gialloblù nelle due precedenti stagioni.

Nello stadio di casa l’allenatore di Colleferro ha ritrovato il gruppo quasi al completo, compresi Alessandro Rossi ed Emmanuel Mbende. I due nuovi acquisti, rimasti fuori dall’amichevole di domenica contro la Roma primavera, hanno mostrato una buona condizione fisica al pari dei compagni di squadra.

Tra i protagonisti della seduta, iniziata in palestra (spostata all’aperto) e terminata sul campo, proprio l’attaccante viterbese e Mamadou Tounkara. I due ex Lazio primavera, candidati a formare il tandem d’attacco titolare, hanno mostrato fin da subito un buon affiatamento e durante gli schemi si sono scambiati più di un cenno d’intesa.

In attesa di nomi nuovi dal mercato e di qualche altra partita amichevole da giocare nel weekend, la Viterbese tornerà ad allenarsi anche oggi tra lo stadio di casa e il Rossi del Pilastro. Sul sintetico, ieri, ha invece lavorato la squadra Berretti.

Samuele Sansonetti

3 settembre, 2020