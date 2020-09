Viterbese bloccata dal Coronavirus, oggi un altro giro di tamponi

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - Il quinto positivo accertato ieri frena la ripresa degli allenamenti - Se il prossimo responso sarà negativo per tutti la squadra tornerà al lavoro

di Samuele Sansonetti

Viterbo – E’ un vero e proprio focolaio quello che si è acceso in casa Viterbese.

I positivi accertati all’interno del club salgono a cinque: quattro calciatori e il fisioterapista Massimo Calcagno, che ha deciso di rendere nota la sua situazione tramite i social.

La ripresa degli allenamenti, inizialmente prevista per oggi, slitta ancora per via del Coronavirus che tiene ferma la squadra di Agenore Maurizi da giovedì. Oggi è in programma un altro giro di tamponi e solo in caso di responso negativo per tutti il gruppo potrà tornare a lavorare al Rocchi.

Attività della squadra sospesa a tre settimane dall’inizio del campionato e con quattro giocatori fuori a tempo indeterminato. Una situazione pessima per il club di via della Palazzina che spera di recuperare quanto prima i suoi calciatori, che come il componente dello staff medico si trovano nelle proprie abitazioni. Secondo quanto trapela la condizione di tutti è abbastanza buona.

Samuele Sansonetti

7 settembre, 2020