Viterbese, dal Bologna può arrivare Bianconi

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - Il difensore under è reduce da un anno in prestito al Como - I suoi agenti sono gli stessi che curano gli interessi di Palermo e Urso

Viterbo – La Viterbese pensa a rafforzare il pacchetto degli under.

Per farlo, l’ultima pista punta dritto verso Bologna, dove Alessandro Bianconi è rientrato dal prestito annuale al Como.

E’ stata una stagione poco fortunata per il centrale nato nell’hinterland bolognese nel ’99. Fatta di una sola presenza all’attivo e tanta panchina in serie C.

Molto meglio la precedente in serie D al Tuttocuoio con 28 presenze in campionato, tre in coppa e due gol importanti segnati a Montevarchi e Trestina.

Ora il 21enne è pronto per un altro prestito e tra le squadre che hanno sondato il terreno c’è anche la Viterbese. A favorire i contatti tra il club di via della Palazzina e quello rossoblù, probabilmente, l’agenzia di procuratori Bc group gestita da Giovanni Bia, Alberto Bergrossi ed Emanuele Chiaretti, che assiste il calciatore e la stessa che cura gli interessi dei gialloblù Simone Palermo e Oliver Urso.

Con l’arrivo di un giovane centrale il reparto difensivo di Agenore Maurizi, che può contare su Toni Markic, Eros De Santis (su cui il tecnico punta molto), Emmanuel Mbende, Ludovico Ricci, Paolo Cerroni ed eventualmente sugli esterni adattabili Edoardo Bianchi e Giuseppe Scalera, potrebbe considerarsi quasi completo.

Samuele Sansonetti

5 settembre, 2020