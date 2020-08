Viterbese, per De Falco ancora guai fisici

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - Il centrocampista, rimasto fuori dall'amichevole con la Roma primavera, è frenato da un infortunio - Squadra: dopo due giorni di riposo domani allenamento a Viterbo

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Non c’è pace per Andrea De Falco.

Rimasto fuori dall’amichevole con la Roma primavera, il centrocampista della Viterbese ha accusato un infortunio ancora in fase di valutazione da parte dello staff medico.

Il guaio fisico dovrebbe riguardare la stessa problematica che ha tenuto fuori il numero 21 per la maggior parte della passata stagione, relegandolo in tribuna per ben 14 partite (più una per squalifica) e in panchina per altre tre, sulle 32 totali.

Nel complessivo, da agosto a marzo, l’ex Benevento ha totalizzato 752 minuti in campo, che corrispondono a poco più di otto gare complete.

Sull’entità dell’ultimo infortunio se ne saprà di più a partire da domani, quando la squadra tornerà ad allenarsi dopo due giorni di riposo e lo farà a Viterbo, tra il Rocchi e il sintetico del Rossi al Pilastro.

Probabilmente sarà il primo allenamento in gialloblù per Emmanuel Mbende, arrivato dal Catania e annunciato ieri dal club, e forse anche il “secondo” primo allenamento per Emmanuel Besea, in procinto di tornare nella Tuscia dal Frosinone, questa volta a titolo definitivo.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











1 settembre, 2020